MotoGP | Alex Marquez ha provato dei “pezzi nuovi” per Ducati

La vita di un pilota in un test collettivo MotoGP cambia molto a seconda che si tratti di un pilota ufficiale o di un privato. Nel primo caso, probabilmente dovrà testare molte parti e lavorare sullo sviluppo, nel secondo, non avendo nulla da testare, può lavorare da solo su assetto e stile di guida.

Questo era, sulla carta, il compito che i fratelli Alex e Marc Márquez avrebbero dovuto svolgere lunedì nel test ufficiale della MotoGP a Jerez, ma la Ducati ha colto al volo l'occasione per sfruttare l'esperienza dei due piloti e chiedere loro di testare alcuni componenti. Lo ha spiegato Alex Márquez alla fine della giornata, anche se all'inizio il pilota di Cervera ha cercato di andare sul sicuro.

“Tutti dicono sempre che i test sono positivi e bla, bla, bla. Nessuno esce arrabbiato da un test", ha detto ridendo. “Effettivamente è stato un buon test, abbiamo capito alcune cose che personalmente per la guida mi hanno aiutato a capire meglio la Ducati GP23, come fermare la moto e come ottenere di più. Penso che abbiamo fatto un piccolo passo avanti per gare come Le Mans e il Mugello, che sono importanti per noi, e speriamo che funzionino anche lì, perché nel test sono andate molto bene", ha spiegato il pilota numero 73.

A differenza dei due anni precedenti, quando la “vecchia” Ducati era inizialmente migliore della nuova, in questa stagione sembra che la GP24 sia leggermente superiore fin dall'inizio. O almeno, piloti come Marco Bezzecchi e lo stesso Alex hanno trovato più difficoltà… Fino a Jerez, dove tutti sono andati forte con la moto 2023, dai fratelli Márquez a Fabio Di Giannantonio, compreso il primo podio stagionale di Bezzecchi.

Un ingegnere Ducati controlla che tutto sia a posto sulla moto di Alex Marquez prima di una gara. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Onestamente è una questione di abitudine”, dice Alex, che è al suo secondo anno in Gresini in sella a una Desmosedici. “Credo che noi tre (Bezzecchi, Di Giannantonio e lui stesso, ndr) fossimo molto abituati alla 2022, che era una moto che ti dava molta fiducia fin dall'inizio, ti dava molti feedback ed era facile trovare il limite. L'ho detto fin dal primo giorno, la moto che stiamo usando in questa stagione sembra avere un potenziale maggiore rispetto a quella dell'anno scorso, ma dobbiamo lavorarci su e renderla più pronta. Domenica Bezzecchi ha fatto un'ottima gara, essendo molto costante, e credo che tutti noi che veniamo dalla 22 stiamo prendendo il ritmo di questa moto", è stata la riflessione.

Anche per Alex è stato un buon fine settimana, è riuscito a lottare per le posizioni di vertice e domenica ha conquistato un ottimo quarto posto. Questo porta ad affrontare i test con un approccio più positivo: “È sempre bello fare dei test, ma quando il Gran Premio è andato bene è meglio che se è andato male. In questo caso ci si concentra più sul risolvere i problemi che sul progredire, mentre se le cose sono andate bene è più facile fare dei passi avanti. Sono due approcci completamente diversi, quindi è sempre meglio fare un test dopo un buon fine settimana per provare le cose per il futuro", ha detto, sottintendendo che avevano testato parti per la Ducati, che aveva diversi tecnici dentro e fuori dal box Gresini durante il test.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ce lo chiedono sempre e anche noi abbiamo provato qualcosa per il futuro per la Ducati”, ha ammesso. “È come se tu dessi a loro e loro dessero a te, è così. Devi testare le cose per loro, in modo da avere qualcosa anche tu. Abbiamo fatto dei test per il futuro, per capire in che direzione andare, ma si tratta solo di informazioni e di fare il collaudatore per il marchio, perché loro lo chiedono e cosa c'è di meno che dare qualcosa per loro per avere qualcosa in cambio?”.

Domenica, Marc Márquez ha detto che “forse” qualche “pezzetto” sarebbe arrivato nel box durante il test sotto forma di una nuova parte, o addirittura di un miglioramento che potrebbe rimanere nel box Gresini. “Non lo so (ride)... Abbiamo provato delle cose, è vero, è stato bello. Sono cose che possono essere utilizzate in futuro", ha ammesso il più giovane Márquez, facendo capire che la Ducati gli ha già fornito alcuni miglioramenti.