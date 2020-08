Aleix: "Questo è il Mondiale, non possiamo chiedere tempo"

Dopo un pre-campionato molto promettente, con una moto completamente nuova che offriva un ottimo feeling, l'inizio del campionato è stato lontano da ciò che si aspettava la Casa di Noale, che è stato condizionato dai problemi di affidabilità del motore.

Per evitare ulteriori problemi, l'Aprilia ha dovuto utilizzare l'elettronica per ridurre le esigenze del motore. Cosa che però ha avuto un impatto diretto sul potenziale della moto.

Come ha anticipato oggi, alla vigilia dell'inizio del terzo appuntamento stagionale a Brno, Espargaro questo fine settimana non spingerà al limite come nelle due gare precedenti, quando non è riuscito a tagliare il traguardo in sella.

"Sappiamo che questo circuito non ci è favorevole, quindi non rischierò tanto quanto ho fatto a Jerez. Non cercherò di raggiungere traguardi impossibili. Cercherò di raggiungere obiettivi più realistici" ha concordato il più anziano dei fratelli Espargaro.

Dal suo approdo in Aprilia nel 2017, i discorsi del catalano hanno sempre ruotato intorno alla stessa idea: chiedere al costruttore di rivolgere la propria attenzione al progetto MotoGP, qualcosa che alla fine sembra essere stato realizzato. Così, quando sente dire che bisogna dare più tempo alla Casa di Noale, si inalbera.

"Non abbiamo tempo. L'Aprilia è qui da cinque anni e questo è il Mondiale. Non possiamo chiedere più tempo. Sicuramente, con tutti i cambiamento del regolamento, il 2021 sarà una buona occasione per l'Aprilia. Ma è dal 2016 che diciamo la stessa cosa. Non voglio tempo, voglio che i problemi vengano risolti ora" ha concluso il numero 41.

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora