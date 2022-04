Aleix Espargaro testimone della caduta di Marquez: “Mai visto niente di simile”

Aleix Espargaro, uno dei piloti più in forma di questo inizio di stagione, ha chiuso la gara in Indonesia in nona posizione, un risultato che definisce accettabile, considerate le circostanze che hanno complicato il fine settimana. Lo spagnolo si è reso protagonista di una gara in rimonta, in cui era anche arrivato a occupare la 20esima posizione, prima di cominciare a risalire la china sorpassando gli avversari uno a uno e tagliando il traguardo attaccato al codone della KTM di Brad Binder.

Con questo risultato, il maggiore dei fratelli di Granollers si colloca in settima posizione nella classifica generale, a pari punti con suo fratello Pol e con i due piloti Suzuki, Alex Rins e Joan Mir. Tutti loro pagano dieci lunghezze dal leader del mondiale Enea Bastianini.

In una domenica molto difficile da gestire per il tremendo temporale che si è abbattuto su Lombok e che ha costretto a ritardare la partenza della MotoGP di un’ora e un quarto rispetto al previsto, Aleix Espargaro ha avuto la più grande paura durante il warm-up. Il pilota Aprilia ha visto a pochi metri di distanza come Marc Marquez veniva sbalzato in aria dalla sua moto e finiva violentemente al suolo, in una caduta che gli ha poi impedito di prendere parte al gran premio.

“Ero due secondi dietro di lui e l’ho visto volare. Mi sono spaventato molto, infatti ho tagliato il gas perché l’ho visto cadere a terra come fosse un pupazzo. Tornando al box ho detto ai ragazzi che non avevo mai visto una caduta del genere in tutta la mia vita”, ha testimoniato il pilota Aprilia ai microfoni di Dazn Spagna al termine della gara di Mandalika.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A 32 anni e in quella che è la sua 12esima stagione completa nel mondiale, Aleix Espargaro è uno dei piloti di maggior esperienza e questa situazione gli permette di anticipare alcune situazioni. In questo caso, Espargaro ha avuto due momenti di paura nella giornata di sabato proprio alla Curva 7, lo stesso punto dove Marquez è caduto. Così ha deciso di chiedere ai suoi tecnici una modifica sulla moto per provare a minimizzare le possibilità di trovarsi in una situazione simile.

“Sabato ho avuto due momenti di grande paura in quello stesso punto. Per questo ho deciso di lavorare sul freno posteriore, indurendolo. In questo modo, quando andavo sul freno non succedesse. Quando ho visto la caduta di Marquez mi sono ricordato di questa cosa”, ha concluso il pilota Aprilia.