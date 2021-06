Aleix Espargaró: “Prima fila Aprilia? Ce la meritiamo!”

La qualifica del Gran Premio di Germania rappresenta per Aprilia una giornata storica: per la prima volta nella storia della MotoGP, la Casa di Noale conquista una prima fila grazie alla terza posizione di Aleix Espargaro, autore di un gran tempo che lo ha portato a soli due decimi dal poleman Johann Zarco.

Non è la prima volta che lo spagnolo mostra le grandi potenzialità della RS-GP21 ed è riuscito a sfruttarne i punti forti su questa pista che li mette in evidenza. Aprilia mancava dalla prima fila dal lontano 2000, quando Jeremy McWilliams conquistò la pole a Phillip Island nell’allora classe 500cc. Per la squadra di Noale è dunque un risultato storico che merita di essere celebrato.

Aleix Espargaro è l’uomo di punta del progetto Aprilia e mostra una soddisfazione incredibile al termine delle qualifiche: “È vero che è solo sabato, è solo la qualifica, ma sinceramente, lasciando perdere la posizione, arrivare al parco chiuso e vedere tutta la mia squadra soddisfatta e con un grande sorriso mi ha reso davvero molto, molto felice. Secondo me ce lo meritiamo, stiamo facendo un buon lavoro, stiamo crescendo, stiamo migliorando e sono molto contento per tutti”.

Sicuramente l’ottimo risultato è frutto di una pista in cui non serve una grande accelerazione, punto debole della moto, come spiega Espargaro: “La RS-GP21 è una moto molto stabile, sicuramente la mancanza più grande che abbiamo è la potenza e in questa pista il motore non si usa praticamente mai, sei full gas solamente al 10% del giro, quindi la mia moto soprattutto all’ultimo settore è molto stabile e andiamo forti. Ma anche in altre piste siamo stati vicini alla pole”.

“In realtà non abbiamo fatto nulla di troppo diverso – commenta parlando di eventuali modifiche apportate – in tutte le piste siamo sempre più vicini. Sicuramente sapevo che in piste come questa dove non si usa tanto la potenza e tanta accelerazione, Aprilia va molto bene. I ragazzi hanno fatto un lavoro buonissimo, in frenata è una delle migliori e in frenata paga molto. Con il livello attuale della MotoGP dobbiamo essere contenti, soprattutto per tutte le persone di Aprilia che stanno facendo un lavorone. Tutti loro meritano un grande applauso, questo è un piccolo regalo e vederli contenti mi fa molto felice. Domani spero di lottare con i più veloci”.

Alla luce di questa prima fila storica, viene da pensare che Aleix Espargaro possa entrare nella lotta per la vittoria in gara. Il pilota Aprilia non sa cosa aspettarsi, ricordando quanto questa qualifica sia stata imprevedibile: “La pole l’ha fatta Zarco che non ha un gran passo, ma ha fatto un giro spettacolare. Yamaha sta soffrendo, ma Fabio va forte. Anche Rins e Oliveira hanno un bel passo. Questa pista è un’incognita, sarà molto importante fare una buona partenza e la terza posizione aiuterà di sicuro. Poi vedremo”.