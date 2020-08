Aleix Espargaro: "Ora dobbiamo confermarci in gara"

I buoni segnali visti venerdì hanno trovato conferma nelle sessioni di sabato a Brno per l'Aprilia. Aleix Espargaro ha iniziato la giornata confermando, con il sesto tempo, l'accesso diretto alla seconda qualifica Q2.

Una sessione nella quale non ha sbagliato nulla, segnando due giri incredibili, il secondo dei quali in 1'56"074 gli è valso la quarta posizione in griglia. Una seconda fila che è il regalo di compleanno perfetto per Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia Racing che con il suo team ha fornito ad Aleix una moto rinnovata e competitiva, nonostante un progetto ancora acerbo e non pienamente sviluppato, a conferma di un potenziale su cui costruire la stagione 2020.

"Oltre che della posizione sono felice del feeling con la moto. Abbiamo cambiato abbastanza il setup e sono tornato ad avere le stesse, buone sensazioni di inizio stagione. Non me lo aspettavo, onestamente, visto che qui a Brno abbiamo sempre sofferto parecchio" ha detto Aleix.

"Partire dalla seconda fila sarà sicuramente un aiuto, ma sono soprattutto contento del passo gara e del passo avanti che abbiamo fatto. Ora dobbiamo confermare in gara il nostro potenziale, quella sarà la vera prova della nostra crescita. Mi aspetto una gara molto difficile per tutti, il consumo delle gomme sarà la chiave specialmente dopo metà gara" ha concluso.

