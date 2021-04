Aleix Espargaró: “Ducati non è così forte né Aprilia così debole”

Il passo avanti fatto da Aprilia durante questo inverno è stato evidente nelle prime due gare della stagione fino ad ora disputate. In entrambe le occasioni, Aleix Espargaro è stato nel gruppo dei primi per poi tagliare il traguardo a cinque secondi dal vincitore.

Dopo la settima posizione nella prima gara dell’anno, ha iniziato il Gran Premio di Doha al comando della prima sessione di prove libere e ha conquistato la settima casella nella qualifica del sabato. Il più grande dei fratelli Espargaro è arrivato anche a girare in terza posizione all’inizio della gara ed è rimasto nel gruppo di testa per la maggior parte dei giri completati. Alla fine ha tagliato il traguardo in decima posizione.

Se i miglioramenti della RS-GP sono evidenti, lo è anche il fatto che continui a mancare la velocità di punta. Questo, su una pista come Losail che ha un rettilineo lungo più di un chilometro, penalizza molto. A questo aggiungiamo il fatto che gli avversari fossero le Ducati, che sul dritto battevano tutti. Espargaro ha commentato: “È stato molto complicato lottare con le Ducati, almeno per me. Non erano più forti di noi, ma c’è un rettilineo molto lungo e non ti puoi difendere”.

Le Desmosedici hanno mostrato una forza in Qatar che però non si è tradotta in vittorie. Per Aleix Espargaro, quanto visto su questa pista non riflette quella che sarà la stagione MotoGP: “ È stata una pazzia. Non abbiamo mai fatto una cosa simile, due settimane di test e altre due gare. Non c’è da stupirsi del fatto che ci fosse una gara di gruppo, perché le moto di alto livello sono simili. È normale arrivare quasi al limite. Ducati non è così forte né altre moto sono così pessime come Suzuki e come Aprilia. Penso che arriveranno piste in Europa dove soffriranno di più e noi saremo più competitivi”.

Dopo essere stato in lotta nel gruppo di testa, la posizione finale del Gran Premio di Doha non è stata particolarmente soddisfacente per il pilota Aprilia: “Sono contento della mia gara, però il decimo posto è ingiusto e crudele. Ho fatto una gara che meritava la top 5, come minimo. Ad ogni giro perdevo posizioni nel rettilineo ed era frustrante”.

