Aleix Espargaro: "Dovizioso non è stato molto competitivo con l'Aprilia"

Il secondo pilota di Aprilia per il 2022, che farà coppia con Aleix Espargaró, è una delle principali incognite del mercato della MotoGP. Il marchio di Noale ha già espresso un interesse per Maverick Viñales dopo che lo spagnolo ha annunciato la sua partenza dalla Yamaha, anche se Andrea Dovizioso è un'altra opzione e il rinnovo di Lorenzo Savadori non è fuori questione.

Dovizioso ha effettuato tre test con la RS-GP finora quest'anno, a Jerez, Mugello (in condizioni di bagnato) e Misano. Altri test sono previsti per la fine di luglio. Per ora non sono stati rilasciati tempi ed entrambe le parti si sono limitate a dire che erano "interessanti".

"Dovizioso ha fatto alcuni test con noi. Finora non è stato molto competitivo e sembra che non voglia correre. Sono un suo grande fan, ma è difficile per lui essere il mio compagno di squadra", ha detto in un'intervista concessa a DAZN Espargaró, che dopo la notizia scoppiata ad Assen che Viñales voleva lasciare Yamaha ha rifiutato di commentare la possibilità che il connazionale firmasse per Aprilia per il 2022 ed ha insistito che sul fatto vuole solo un compagno di squadra "forte".

Aleix Espargaro will in Zukunft die Früchte seiner Arbeit ernten Foto: Motorsport Images

Il lavoro di sviluppo della RS-GP continua a cadere sulle spalle di Espargaró, che ha anche cose da dimostrare nel corso di Gran Premi.

"È difficile sviluppare la moto perché bisogna testare cose nuove", ha commentato. "Aprilia ha voluto che facessi dei test durante la pausa estiva e che andassi nella galleria del vento. Mi aiuterebbe se avessi un compagno più forte, o se ci fosse una squadra satellite, perché allora potrebbero distribuire il lavoro su più spalle e raccogliere più dati".

Nella primavera del 2020, Espargaró ha rinnovato con Aprilia per altri due anni. All'epoca ha indicato che avrebbe potuto essere il suo ultimo contratto in MotoGP. L'evoluzione della RS-GP potrebbe fargli cambiare idea.

"Dopo aver sofferto così a lungo sarebbe ingiusto lasciare questo progetto", ha detto il #41. "Sto pensando di correre nel 2023-2024. L'anno scorso sono tornato a casa amareggiato, disconnesso e felice. Ci ho pensato molto con mia moglie e volevo cose che mi rendessero felice. Dopo l'arrivo di Massimo (Rivola, CEO di Aprilia Racing), durante il COVID-19 ho parlato con lui e questo mi ha motivato un po'. Quando ho provato la nuova moto ho visto che quello che mi aveva detto era vero. Vedremo cosa succederà in futuro, ma è possibile che io continui per altri due anni".