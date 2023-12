Acosta: "Non arrivo in MotoGP per farmi degli amici"

Il debutto di Pedro Acosta in MotoGP è uno dei momenti più attesi della stagione 2024. Il pilota di Murcia ha brillato nelle categorie inferiori, vincendo due titoli nei suoi primi tre anni da pilota del Campionato del Mondo: il titolo della Moto3 nel 2021, conquistato da rookie, ed il titolo della Moto2 nel 2023, la categoria che si è decisa più chiaramente quest'anno.

Dopo che il pasticcio dei piloti KTM, con cinque piloti per quattro posti, è stato risolto, il pilota di Mazarron approderà in GasGas, dove avrà come compagno di squadra Augusto Fernandez, e dove tutti si aspettano una grande crescita da parte sua, anche se si tratterà solo della sua prima stagione nella classe regina.

Acosta ha già potuto provare la sua moto nei test di Valencia di novembre, dove si è classificato 18°, ma non troppo lontano dai primi. In questo modo ha alimentato il fuoco di coloro che vogliono vederlo vincere al più presto in MotoGP, poiché c'è chi pensa che non ci vorrà molto prima che sia nel gruppo dei migliori. Lo spagnolo, tuttavia, sa che deve prendersela comoda, come ha confermato in un'intervista a RTVE. Ma questo non significa che rinuncerà alla sua filosofia.

Nella sua visione del Mondiale, Acosta ha sempre sostenuto che al momento i piloti sono colpevoli di clientelismo e che è necessario "smuovere il vespaio", come si suol dire. Il due volte campione ha più volte citato l'esempio della battaglia tra Marc Marquez e Valentino Rossi come esempio di ciò che la gente vuole vedere.

In un'intervista rilasciata alla televisione pubblica spagnola "Telediario", il giovane ha mantenuto questa mentalità ed ha ricordato che non salirà in MotoGP per aumentare la sua lista di amici: "Mi piace essere aggressivo dentro e fuori dalla pista. Lo 'Squalo di Mazarron' non fa prigionieri e non viene per farsi degli amici".

Lo spagnolo ha parlato della possibilità di essere il compagno di squadra di Marc Marquez in futuro, anche se riconosce di avere ancora molta strada da fare prima di poterci pensare: "Sappiamo tutti chi è Marc Marquez e quanto talento ha, sarebbe stupido non pensarci. Prima devo cercare di essere competitivo per diventare il compagno di squadra di Marc. La strada per arrivarci è ancora lunga", ha spiegato.

"In Moto2 non mi ha fatto bene mettermi sotto pressione fin dall'inizio. Sogno di me stesso e sogno tutto. Dobbiamo fare molti passi avanti prima di poter essere competitivi. Quando riusciremo a essere lì, potremo vedere se riusciremo a lottare, ma dobbiamo imparare a gestire le gomme, i freni, anche il motore... dobbiamo prendercela comoda per imparare il più velocemente possibile", ha spiegato.

Infine, Acosta sembra ritenere che anche nel 2024 ci sarà grande equilibrio: "Immagino che sarà serrata, alla fine vediamo che nelle gare dal primo all'ultimo c'è mezzo secondo, e quanto è mezzo secondo? Credo che sarà un campionato molto competitivo", ha concluso.