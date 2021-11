A Valencia si decide il Rookie of the Year più tirato del decennio

Sono solamente tre i piloti che hanno fatto il loro esordio in MotoGP nel 2021. Enea Bastianini, Jorge Martin e Luca Marini avevano promesso una lotta interessante fino alla fine e così è stato. Tutti e tre disponevano di una Ducati, ma solo lo spagnolo disponeva della versione factory della Desmosedici GP, quindi sulla carta era quello che aveva più chance di portarsi a casa questo premio.

Il pilota del Pramac Racing ha confermato i pronostici fin dall'inizio. Al suo secondo Gran Premio in MotoGP, in Qatar, ha ottenuto la pole position ed è salito sul podio, chiudendo terzo. Tuttavia, nella gara successiva, in Portogallo, è stato vittima di un terribile incidente che lo ha costretto a saltare ben quattro appuntamenti.

A tutt'oggi, lo spagnolo sta ancora soffrendo dei postumi di quell'incidente, ma anche questo non gli ha impedito di arrivare all'esplosione mostrata in occasione delle due gare austriache, con la sua prima vittoria in MotoGP ed un altro podio in quella successiva. Da allora, il madrileno ha battagliato con regolarità al vertice, ma ha trovato un duro rivale nella corsa al titolo di miglior esordiente in Bastianini.

Il campione del mondo della Moto2 aveva la moto più vecchia sulla griglia - una Desmosedici GP19 - ma è stato in grado di sfruttarla al meglio. Nelle due gare di Misano è salito sul podio (terzo) e, grazie anche alla sua costanza durante tutto il campionato, arriva all'ultima gara con 3 punti di margine su Martin.

Il terzo rookie, Marini, non ha avuto un debutto così eccezionale ed ha più o meno la metà dei punti dei suoi rivali. L'unico acuto è stata la prima fila conquistata qualche settimana fa nella seconda gara di Misano.

MotoGP 2021: la classifica rookie prima di Valencia

Pos Piloto Puntos 1º Enea Bastianini 94 6 /10 5 /11 7 /9 - 2 /14 - 6 /10 - 1 /15 4 /12 - 4 /12 10 /6 16 /3 10 /6 16 /3 7 /9 2º Jorge Martín 91 1 /15 16 /3 - - - - 2 /14 4 /12 - 25 /1 16 /3 - 7 /9 - 11 /5 - 9 /7 3º Luca Marini 41 - - 4 /12 1 /15 4 /12 - 4 /12 1 /15 - 2 /14 11 /5 1 /15 - - 2 /14 7 /9 4 /12

Dunque, Bastianini e Martin si giocheranno il titolo di Rookie of the Year questa domenica a Valencia e, praticamente, chi dei due si piazzerà meglio ne uscirà vincitore.

Il duello tra lo spagnolo e il romagnolo è il più serrato dal 2011, quando Cal Crutchlow e Karel Abraham arrivaranno all'ultima gara della stagione separati da appena un punto, con il britannico che alla fine riuscì ad avere la meglio sul rivale ceco.

Martin ha minimizzato l'importanza di questo titolo, sottolineando che avendo saltato quattro GP si sente comunque il vincitore morale, anche se cercherà di essere il successore di Brad Binder.

Tutti i Rookie of the Year della MotoGP

2002 - Daijiro Kato 1 / 19 Foto di: Richard Sloop 2003 - Nicky Hayden, Repsol Honda Team 2 / 19 Foto di: Repsol Media 2004 - Ruben Xaus 3 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Toni Elias 4 / 19 Foto di: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Dani Pedrosa 5 / 19 Foto di: Repsol Media 2007 - Sylvain Guintoli 6 / 19 Foto di: Yamaha Motor Racing 2008 - Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 7 / 19 Foto di: Yamaha Motor Racing 2009 - Mika Kallio, Pramac Racing 8 / 19 Foto di: Pramac Racing 2010 - Ben Spies, Monster Yamaha Tech 3 9 / 19 Foto di: Bridgestone Corporation 2011 - Cal Crutchlow, Monster Yamaha Tech 3 10 / 19 Foto di: Tech 3 2012 - Stefan Bradl, LCR Honda MotoGP 11 / 19 Foto di: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 19 Foto di: Repsol Media 2014 - Pol Espargaró, Monster Yamaha Tech 3 13 / 19 Foto di: Bridgestone Corporation 2015 - Maverick Viñales, Team Suzuki MotoGP 14 / 19 Foto di: Suzuki MotoGP 2016 - Tito Rabat, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 15 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3 16 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Franco Morbidelli, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 17 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 18 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images