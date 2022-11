100Km dei Campioni: Marini trionfa nell'Americana, Bagnaia con l'1

Si è conclusa la prima giornata della 100 Km dei Campioni. In pista tutti e 40 i piloti invitati a questa due giorni di gare, che hanno potuto testare la pista, alcuni dei quali per la prima volta.

Fatte le foto di rito, sono partite le contrattazioni tra i piloti per la definizione delle coppie per la gara di sabato: si va per amicizia, per affinità, per prestazioni, perché ci si sta simpatici o anche solo perché “va bene chiunque”. Dopodiché la giornata ha visto lo svolgimento delle prove libere dalle h12:30, per poi continuare con le qualifiche sia per l’Americana race che per la 100Km di domani.

L’atmosfera è quella dei grandi appuntamenti, quelli a cui partecipano tutti i migliori, e la lista dei partecipanti alla 100Km è di primissimo livello. Tra le altre cose, non si poteva non notare la presenza del campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, perché in attesa di decidere se utilizzare il numero 1 sulla sua Ducati nella prossima stagione, lo porterà con fierezza in questo fine settimana al Ranch di Tavullia.

100 KM dei Campioni Photo by: Media VR46

La giornata si è conclusa alle 17:30 con l’Americana race, organizzata su due manche. Adrenalina ed emozioni al massimo, in una competizione che ha visto grande battaglia fin dalle primissime eliminatorie, e che ha visto alla fine la vittoria di Luca Marini, che ha commentato così:

“Penso di aver vinto un altro prosciutto o qualche altra salsiccia, che di inverno fa sempre comodo. Scherzi a parte, è sempre una grandissima emozione, ed è bello riuscirsi a confermare ogni anno. L’Americana di oggi è stata molto difficile perché ogni sabato al Ranch il livello si alza sempre di più.“

E adesso si guarda alla 100Km di oggi, tutti con gli occhi al cielo per interpretare correttamente la situazione meteo. Staremo a vedere.