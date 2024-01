100 Km dei Campioni: al Ranch di Rossi tanti big del motociclismo

Il Ranch di Valentino Rossi a Tavullia è un consueto luogo di ritrovo per allenamenti dei piloti della Academy, ma anche teatro dell’ormai celebre 100 Km dei Campioni, appuntamento fisso che quest’anno si terrà il 12 e 13 gennaio. Posticipato di un mese rispetto alla data solita (nei primi anni si teneva tra novembre e dicembre), l’evento vede la presenza di tantissimi campioni e stelle del motociclismo, e anche nel 2024 non sarà diverso.

Valentino Rossi aprirà le porte del Ranch a ben 39 piloti (40 compreso il Dottore), che si sfideranno a squadre nella gara che si terrà tra le curve della struttura alle porte di Tavullia. Sono tanti i nomi che ben figurano in MotoGP, come Augusto Fernandez, ma anche nelle classi minori del campionato dei prototipi. Immancabile Pecco Bagnaia, Campione del Mondo in carica, insieme agli altri piloti della VR46 Academy. Ecco infatti Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Alberto Surra. Partecipa anche Fabio Di Giannantonio, che non fa parte dell’Academy, ma dal 2024 è in forza al team VR46 in MotoGP.

Nella lista dei partecipanti, resa nota proprio ieri sera sui profili social della VR, figurano anche nomi internazionali di rilievo, a partire da Pedro Acosta, che partecipa per il secondo anno consecutivo e stavolta lo fa da campione in carica della Moto2. La nona edizione, dunque, è veramente ricca e spazia dalla MotoGP alla Superbike, passando per il CIV e per il Flat Track, senza dimenticare la MotoE, il BSB e la Supermoto. Tanti i big che vengono dall’estero, oltre ai nomi più noti figurano le due stelle della Moto3 Xavier Artigas e Diogo Moreira, ma anche Ivan Ortola e José Antonio Rueda, insieme all’australiano Remy Gardner, campione Moto2 del 2021 e portacolori GRT in Superbike.

Ecco di seguito la entry list completa dei partecipanti alla 100 Km dei Campioni: Valentino Rossi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Augusto Fernandez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Pedro Acosta, Filippo Farioli, Diogo Moreira, Matteo Bertelle, Xavier Artigas, Andrea Migno, Matteo Gabarrini, Sammy Halbert, Tito Rabat, Elia Bartolini, Mattia Casadei, Nicola Carraro, Alessandro Zaccone, Alberto Surra, Ivan Ortolá, Michael Ruben Rinaldi, Mattia Pasini, Joseé Antonio Rueda, Manuel Gonzalez, Tatsuki Suzuki, Fabio Di Giannantonio, Filippo Fuligni, Luca Ottaviani, Danilo Petrucci, Remy Gardner, Tom Neave, Tim Neave, Ferran Cardus, Lorenzo Gabellini, Marco Belli, Dennis Foggia, Andrea Verona, Thomas Chareyre, Andrea Mantovani.