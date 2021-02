Viñales: “Non sono Rossi, ma so che ruolo e peso ho in Yamaha”

Yamaha ha presentato oggi la sua nuova line-up di piloti per la stagione 2021 di MotoGP, in cui Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono i due piloti ufficiali del team factory. Al termine della presentazione, i responsabili del team hanno assicurato che quest’anno si dedicheranno completamente al pilota spagnolo, che, dopo l’addio di Valentino Rossi per andare in Petronas, resta la punta di diamante del progetto.

Yamaha ha impiegato cinque anni a consegnare il progetto, ha detto Viñales, che ha tenuto una conferenza stampa virtuale proprio oggi: “Passo dopo passo, i primi due anni sono stati difficili, abbiamo iniziato molto bene, poi tutto si è complicato, sono stati fatti cambiamenti nella squadra che hanno migliorato molto le cose, ma la strada da percorrere è ancora lunga, dobbiamo continuare a lavorare con la mentalità di essere tutti uno, non solo nella mia parte del box. Tutta la squadra deve impegnarsi se vogliamo vincere il titolo. Lo vediamo alla Suzuki, tutti sono sulla stessa linea. Meregalli lo capisce bene, sa cosa sta succedendo all'interno della squadra e non importa quanto tempo ci sia voluto, l'importante è farlo, la velocità è lì e dobbiamo far funzionare la moto in tutte le condizioni, l'anno scorso quando la moto era buona era uno spettacolo”.

“C'è molta motivazione, molta voglia di vincere perché sappiamo cosa siamo capaci di fare. Dobbiamo mettere tutto insieme ed andare nella stessa direzione, gli altri anni sono andato solo con la tuta del pilota e se qualcosa era andato storto, toccava alla squadra. Ora, quando mi tolgo la tuta devo continuare a essere parte della Yamaha, quando finiscono le prove devo essere un tecnico per Yamaha e lo prendo personalmente. Ora farò il massimo, lo sento dentro di me e non posso fallire con me stesso”.

Il pilota ha sottolineato durante il suo discorso l'importanza di concentrarsi sui dettagli: “Quando abbiamo parlato con Yamaha l'anno scorso, non abbiamo avuto l'opportunità di testare molte cose, ci hanno dato un motore deciso in anticipo e non potevamo tornare indietro. Quello che chiedo è di avere un po' più libertà di decisione, di poter dire no a qualcosa e tornare indietro. Alla fine quando si ha qualcosa di già imposto in anticipo non si ha spazio di manovra. Ci abbiamo provato per molti anni, ma l'unità della squadra è importante. È molto importante lavorare sui dettagli, essere calmi e potersi esprimere bene. L'anno scorso è stato deciso di andare direttamente con il motore 2020, senza poter scegliere il motore 2019, dobbiamo avere spazio di manovra in questo tipo di decisione”.

La costanza è un'altra delle parole più usate dal pilota catalano: “I risultati sono stati molto irregolari l'anno scorso, un giorno eri primo e quello dopo eri decimo, e questa è la cosa difficile della Yamaha, si cambia il circuito ed è come se cambiassero la moto. Abbiamo bisogno di costanza e di sapere che la moto va bene su tutte le piste. Se riusciamo a farlo saremo davanti di sicuro, per avere la possibilità di essere sul podio o lottare per vincere ovunque”.

Nel 2020 Petronas ha conquistato sei vittorie, mentre il team factory ne ha vinta una sola. Ristabilire le gerarchie è un dovere per i piloti ufficiali: “Bisogna chiedere a Yamaha. Sembra strano, ma Petronas stava andando con una moto molto diversa, alla fine dell'anno non potevamo dare di più, è strano, ma la cosa importante è che tutti i piloti Yamaha vanno insieme e alla fine non importa quale pilota dei quattro vince”.

Per Yamaha il titolo deve essere l'obiettivo, non c'è nient’altro: “In questo momento l'obiettivo è quello di arrivare in Qatar e testare tutto, fare un buon piano e chiudere il test con le idee chiare”.

Viñales ha voluto lanciare un messaggio di cambiamento di mentalità e di atteggiamento: “Quando le cose non vanno bene devo togliermi la tuta, mettermi al posto dei tecnici e della Yamaha, non essere negativo e dire che la moto non funziona. L'importante è aggiungere, aggiungere e aggiungere, l'importante è che Yamaha vinca, vedo quanto lavorano e si sforzano, mi hanno lasciato fare la mia squadra, vedo che vogliono aggiungere e devo lavorare e sforzarmi”.

Durante la presentazione, Viñales ha indicato Jack Miller, nuovo pilota ufficiale Ducati, come un rivale da battere: “Miller è migliorato molto negli ultimi due anni, è in una squadra ufficiale, la moto va bene e lo vedo come quello che può essere il più forte, soprattutto in Qatar, sui circuiti con lunghi rettilinei. È molto difficile sapere chi potrebbe essere il principale rivale senza aver guidato la moto. Mir inizia come il favorito, come il leader, e dobbiamo considerare lui. Mir parte come favorito, come numero uno e dobbiamo puntare su di lui. Ma Miller sarà forte, e ci saranno anche alcuni piloti molto forti in Yamaha”.

Nel 2021 Viñales si sposterà sul lato destro del box Yamaha, quello che Rossi ha sempre occupato, mentre Fabio Quartararo prenderà il lato sinistro, quella che Mack ha usato negli ultimi quattro anni. Con il passaggio di Valentino Rossi al team Petronas, Maverick deve assumere il ruolo di leader in Yamaha e gli è stato chiesto come valuta l'essere il ‘nuovo Rossi’ nel box.

“Al momento non sono Rossi, ho bisogno di molti titoli per essere Valentino, quindi per il momento, no. So qual è il mio ruolo e qual è il mio peso che ho ora alla Yamaha e cercherò di restituire tutta la fiducia che mi hanno dato, quindi penso che sia una stagione importante per me ad ogni modo”.

“Rossi non ha lasciato, veste altri colori ed è ancora un pilota factory, quindi naturalmente avrà lo stesso peso alla Yamaha. L'aggiunta di Fabio è positiva, può portare molte cose alla squadra, ma alla fine siamo una squadra. È il mio terzo anno con Esteban (García, il suo capo meccanico) e puntiamo al titolo, dobbiamo farlo. L'obiettivo per Yamaha è essere campioni e dobbiamo iniziare la casa dalle fondamenta”.

Per quanto riguarda l'infortunato Marc Márquez, Maverick è fiducioso che tornerà più forte che mai: “Speriamo che Marc torni e sia al meglio, alla fine è uno dei favoriti e un punto di riferimento, quindi sarebbe bello se tornasse. È chiaro che vogliamo tutti essere lì, i migliori piloti, è super positivo che Marc si stia recuperando, è forte e possiamo vederlo in Qatar”.