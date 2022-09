MotoGP | La diretta della seconda giornata dei test di Misano

19:26 Passi in avanti per Yamaha Quartararo ha siglato il miglior crono della seconda giornata di test, a lui appartiene anche il nuovo record della pista, in 1'31"054. Yamaha mette in archivia questi due giorni di prove con un bilancio più che positivo, soddisfatta delle novità portate. Lo dimostra Franco Morbidelli, terzo con l'altra M1 ufficiale a sei decimi dal compagno di squadra.



Tra le due Yamaha si inserisce la Aprilia di Maverick Vinales, secondo a poco meno di quattro decimi dal leader di giornata. La prima delle Honda è quella di Takaaki Nakagami, quarto con la RC213V del team LCR.



Nessun tempo cronometrato per Pecco Bagnaia, che ha concluso i test dopo mezza giornata e, soddisfatto del lavoro svolto fino all'ora di pranzo, non è sceso in pista nella sessione pomeridiana.