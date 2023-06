LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Qualifiche

12:42 Marco Bezzecchi, poleman con record! "Mi sono trovato bene, per me è stata una bella qualifica. Sono contento perché al Sachsenring l'avevo persa per la bandiera gialla. Anche se conta relativamente la pole, è una soddisfazione. Poi è buono per le due gare, per la Sprint penso che la scelta di gomme sia la stessa per tutti. Per la gara vera sarà importante le Sprint per capire cosa fare, non è una scelta scontata".