LIVE MotoGP | Gran Premio di Gran Bretagna, Gara

15:53 Maverick Vinales è molto contento della seconda posizione "Ho spinto al massimo per tutta la gara, in partenza non riuscivo a usare l'abbassatore posteriore e mi hanno sorpassato. Ma avevo un buon ritmo e sorpassavo velocemente. La prossima volta dobbiamo spingere fin da subito, ma sono molto contento, stiamo andando bene e dobbiamo continuare così. Siamo sempre più forti, questa è la strada"