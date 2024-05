LIVE MotoGP | Gran Premio di Francia, Qualifiche

12:45 Jorge Martín è l'uomo da battere: pole, record e... Caduta



"Ho visto che era un bel tempo, ma non ero sicuro bastasse per fare la pole. Abbiamo un gran passo, siamo costanti e mi trovo bene. In qualifica ci sta spingere troppo e cadere. Ora cerchiamo di capire come ed evitiamo di farlo in gara. Ho preso una bella botta, ma per fortuna sono a posto e spero di esserlo anche in gara. La Sprint? Vediamo come sarà la partenza, poi vedremo in che posizione saremo e proveremo a fare un bel ritmo. Quello lo abbiamo e vediamo cosa esce fuori oggi".