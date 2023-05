LIVE MotoGP | Gran Premio di Francia, Qualifiche

12:45 Marini chiude la prima fila in terza posizione "Non era per niente facile, ma abbiamo lavorato bene. Ieri con la moto non eravamo perfetti e quando non sei perfetto sei 11°. Con due o tre modifiche sulla moto già andava meglio, ma il mio passo gara non è fantastico, quindi non so se potrò lottare per il podio nelle due gare. È buona la posizione di partenza, tutto dipenderà dallo start, sperando non ci sia troppo casino. Ora guarderemo i dati per capire dove migliorare perché sul passo non sono veloce".