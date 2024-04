LIVE MotoGP | Gran Premio delle Americhe, Qualifiche

19:40 Maverick Vinales è il poleman ad Austin



"Devo dire che dal Qatar dell'anno scorso abbiamo trovato un bilanciamento che mi ha fatto trovare la velocità. La qualifica è frutto del lavoro fatto bene da Portimao. Questa è la strada che ci farà avere questa confidenza per lottare tutti i weekend. Penso che in questa pista il mio stile di guida è più efficace rispetto a Portimao. La gara sarà difficile, dovremo spingere dalla prima curva, l'obiettivo è andare in testa subito e imporre il ritmo. Non sarà facile, ma sono convinto che potremo far bene".