LIVE MotoGP | Gran Premio del Qatar, Prove e Qualifiche

14:36 Jorge Martin conquista la pole a Lusail e si conferma il pilota più veloce sul giro secco



"Stavo migliorando già stamattina, poi ho visto in alcuni punti che altri erano più forti di me, quindi ho lavorato lì. Ho fatto un gran tempo, il passo è buono. Sarà una gara tosta, possono vincere in tanti. Non penso di poter andar via, io farò il mio lavoro e proverò a fare una bella partenza, darò il mio massimo. Le sensazioni sono simili, conosco di più questa nuova moto. Avendo meno problemi dei test, sembra tutto più semplice".