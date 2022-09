LIVE MotoGP | Gran Premio del Giappone, Libere 3 e Qualifiche

11:04 Infine ecco il poleman...Marc Marquez! "Sono molto contento, è solo una pole sul bagnato. Ma ora è importante tutto, avere questo piccolo stimolo per me, per Honda, per tutti. Domani sull'asciutto sarà una gara molto diversa, ho guidato molto bene. In questi due anno non ero così a posto, oggi ho guidato come volevo io. Domani vediamo, ma oggi festeggiamo perché è solo una pole, ma è molto importante"