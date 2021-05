03:49

Alle ore 9:55 prenderà il via la terza sessione di prove libere per la classe regina, dopo un venerdi di prove in cui alcuni valori in campo sono stati già abbastanza delineati.

La Ducati e Francesco Bagnaia si trovano in prima posizione provvisoria dopo l'1'46.147 stampato ieri nelle battute finali della FP2.

E' una Desmosedici che, evidentemente, tra le colline "di casa" recita un ruolo da protagonista, e non solo per la consueta potenza - solo nell'ultimo settore Bagnaia ha recuperato un decimo a Rins nel suo best lap - ma anche per una moto che sembra anche agile ed efficace in vista della gara.

Lo stesso Bagnaia ha confermato il buon lavoro sulle gomme usate in ottica passo.