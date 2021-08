08:33 Dottor Michele Zasa: "Lorenzo sta bene, si ricorda tutto ed è stato molto analitico. Ha preso in pieno la moto di Pedrosa, non è riuscito a evitare la moto. Abbiamo fatto ecografia addominale ed è tutto a posto. Ha solo un dolore al piede destro. Però lui è lucido. Ha preferito tornare in griglia. Vedremo se la moto sarà pronta, ma verificherà il suo stato ai box, dal punto di vista emotivo. Le condizioni generali sono buone, lui è fit to race. Dopo la gara, però, si sottoporrà a una TAC per fare valutazioni più approfondite al piede".