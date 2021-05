08:52 Pecco parla della sua gara, felice del secondo posto e del comando della classifica: "Sono felice, ho usato una strategia che ha funzionato in termine di risultato finale, ma all'inizio ero un po' troppo lento. All'inizio sono stato calmo per conservare le gomme. Però ero troppo lento. Quando ho iniziato a spingere ho accusato qualche problema con l'anteriore. Questa è una pista difficile per noi, quindi la doppietta è un bellissimo risultato. Adesso andiamo su piste più favorevoli per noi".