03:38

Prima di iniziare a parlare della classe regina, un salto veloce in Moto3 per raccontarvi come il giapponese Yuki Kunii, dopo l'incidente occorsogli ieri al curvone, quando ha rallentato in piena traiettoria proprio davanti a Surra, è stato squalificato per la gara di oggi.

E' un segnale importante dopo i tanti - troppi - incidenti tra i cadetti