04:36 Caduta per Valentino Rossi alla curva 13. Rider Ok. Evidentemente scivolata di anteriore per il pilota italiano, confermato dalle immagini. Una caduta comunque particolare, forse su una sconnessione, perché in quel momento l'angolo di piega non è ancora grande e non si pinza in maniera importante, ma serve scalare per inserire prima del Carro.