08:59 Ecco Jack Miller, che non riesce a nascondere il suo entusiasmo. "E' stata una gara molto frenetica, adesso lo vediamo, non c'era vento prima delle gara, ma a metà gara sono arrivati vento e pioggia. quando siamo rientrati i primi due giri con le gomme da bagnato sono stati molto insidiosi. Non ho capito perché mi abbiano dato i due long lap penalty, me sono riuscito a farli rapidamente, mi sono avvicinato a Fabio e mi sono sentito a mio agio. Poi la pista di stava asciugando e non sapevo se rientrare, ma la corsia box è lunga e ho deciso di continuare. Ma due vittorie consecutive sono fantastiche, non posso ringraziare a sufficienza il team, sono stati straordinari"