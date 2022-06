LIVE MotoGP | Gran Premio di Catalogna, Gara

15:55 Massimo Rivola parla della gara di Aleix Espargaro "Credo che sia importante comunque aver dimostrato di esserci. Quest'anno sta venendo tutto bene, in questa gara ci aspettavamo tutto tranne questo. Se penso alla prossima gara in Germania, dovremo essere molto forti. Dovremo tirarlo su di morale in fretta, perché lui c'è. Sentiva una grande pressione e ci teneva tantissimo a fare bene. E' un peccato, perde anche tanti punti. Credo che per lui sia stata una gara un po' in apnea, forse è quello che ha avuto la gara più difficile, anche per essere in mezzo alla mischia. Forse se avesse tardato di un paio di metri la staccata avremmo visto un'altra gara. Ma speriamo nella prossima".