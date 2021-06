07:53 Arriva ai microfoni del parco chiuso il vincitore del Gran Premio di Catalogna, Miguel Oliveira: "Difficile esprimere a parole l'emozione, forse ho fatto una delle gare migliori della mia carriera. Era tutto così difficile, la gestione delle gomme, il controllo. Fabio era dietro di me, mi ha passato ma è stata una gara bellissima. Non ringrazierò abbastanza i ragazzi di KTM per avermi dato una moto così potente e ringrazio anche i fan. E' stato un weekend bellissimo anche perché abbiamo ritrovato i fan sugli spalti".