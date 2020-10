05:11 Nel frattempo Massimo Rivola ha parlato del dibattimento su Andrea Iannone per la questione doping. Quanto esce da Massimo Rivola proprio, senza entrare nei dettagli: "E' un anno che oramai il pilota è fermo. E' un danno enorme per Aprilia contenta di aver sostenuto Andrea perchè abbiamo presentato tante prove ed anche due sentenze con gli stessi livelli nel sangue riscontrati su Andrea. La risposta della Wada è stata: due sentenze sbagliate non ne fanno una giusta. Tutto questo davanti al Tas. Sono sconcertato. Gli avvocati Wada non hanno presentato nulla a livello scientifico, ma se serve un mese per la sentenza, sono preoccupato. Siamo orgogliosi di aver finora sostenuto Andrea"