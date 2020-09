03:09

21 i gradi in atmosferma, 20.6 i gradi sull'asfalto. Temperature piuttosto fresche in una giornata in cui però già splende il sole qui a Misano Adriatico.

In attesa del warm up della MotoGP, si sta chiudendo il warm up della Moto2 con Aron Canet davanti, sopravanzato da Tetsuta Nagashima