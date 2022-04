LIVE MotoGP | GP dell'Indonesia, Libere 4 e Qualifiche

11:15 Ecco anche il commento a caldo del poleman, Fabio Quartararo: "E' stato fantastico poter tornare al parco chiuso, sono felicissimo. Ma lo sono ancora di più per aver fatto 15 giri di fila, ho trovato un bel passo. Non ho fatto troppi errori in qualifica e quindi devo ringraziare anche il team, che non ha mai mollato. Questo ci ha consentito di tornare qua"