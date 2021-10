09:04 Ecco anche Jack Miller, secondo in griglia: "Mi sono divertito molto, anche se sono state stressanti. La pista migliorava giro dopo giro e cercavo di non spingere troppo e non cadere. Non sono però stato in grado di migliorare negli ultimi giri, pensavo di avere qualcosa di più, ma forse non era la giornata giusta oggi. Sono stato avanti ed è bellissimo vedere tutte e tre le Ducati davanti. Speriamo di finire la gara così domani".