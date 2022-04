LIVE MotoGP | Gran Premio delle Americhe, Libere 4 e Qualifiche

23:03 Ecco che arriva anche il commento a caldo del poleman Jorge Martin: "Siamo veloci e lo sappiamo, ma oggi non me lo aspettavo. Avevo fatto un brutto tempo con la soft stamattina, ma poi abbiamo deciso di cambiare la moto ed è andata bene. Voglio ringraziare il team, sono molto fortunato. Sono contento, questo ritmo non è male"