LIVE MotoGP | Gran Premio del Portogallo: Libere 4 e Qualifiche

17:04 Johann Zarco è il poleman di oggi ed esprime la sua soddisfazione: "Sono molto felice, non me l'aspettavo. La situazione non era facile, in FP4 siamo andati sul bagnato, poi le cose sono cambiate. In qualifica penso che la migliore strategia fosse restare in pista e girare sempre con le stesse gomme, alla fine ha funzionato".