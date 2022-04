LIVE MotoGP | Gran Premio del Portogallo, la Gara

15:47 Lin Jarvis commenta la vittoria di Quartararo: "Devo ringraziare Fabio per questa performance incredibile! Questa per me è una giornata speciale, è la gara 400 come team principal, è una giornata perfetta! Questa pista è favorevole per noi e per il modo di guidare di Fabio, oggi ha fatto una gara perfetta e non vedo l'ora di arrivare a Jerez! Il futuro? Speriamo bene, sono ottimista!"