LIVE MotoGP | Gran Premio d'Argentina, Gara

21:27 10 giri al termine:

In attesa del duello al vertice, con Aleix Espargaro che gira in 1'39.5 come Martin, e come il duo Suzuki, da sottolineare la bella prestazione di Vinales.



In curva quattro Bastianini arriva lungo in staccata, perdendo davvero tante posizioni. Il pilota Gresini ora è 13esimo!



Stante così la classifica, Aleix Espargaro sarebbe primo nel mondiale con 40 punti, davanti a Binder, Rins e Quartararo.