09:03 Molto soddisfatto è anche Jack Miller, che ha regalato una doppietta in qualifica a Ducati: "E' stata una buona giornata, non abbiamo avuto problemi. Sono contento di gareggiare con la GP21, ringrazio anche il team per il fantastico lavoro che sta facendo. Abbiamo molti dati su cui lavorare anche per il consumo delle gomme. Sono contento di tornare in prima fila, vedremo domani"