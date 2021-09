08:57 Alle dichiarazioni del parco chiuso arriva anche Pecco Bagnaia, vincitore del GP di Aragon: "Un sacco di emozioni oggi, sono davvero felice. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato, ogni volta succedeva qualcosa. E' un sogno portare a casa la mia prima vittoria, è proprio una liberazione! Ringrazio tutti, la mia famiglia, la mia fidanzata. E' difficile dire altro in questo momento, non è stato facile stare davanti. So che Marquez non è al 100%, ma oggi con la voglia di vincere che avevo, ho cercato di fare del mio meglio ed è un sogno realizzato".