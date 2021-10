Svolta MotoE, il 2022 sarà l'ultimo anno con Energica

La stagione 2023 segnerà una svolta per la MotoE. Questo pomeriggio infatti Dorna Sports ed Energica Motor Company hanno annunciato che il 2022 sarà l'ultimo anno della collaborazione che ha permesso di dare vita alla Coppa del Mondo per moto elettriche.

L'azienda italiana è stata il fornitore unico della MotoE fin dal suo lancio nella stagione 2019. Il 2022 rappresenterà quindi l'ultimo capitolo di un viaggio durato quattro anni, nei quali si è potuto assistere ad un'evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che prestazionale.

La Energica Ego Corsa ha dimostrato di essere veloce, estremamente affidabile e ben apprezzata dai piloti che hanno preso parte al campionato, e senza dubbio continuerà a stupire nella prossima stagione, prima che la collaborazione tra Energica e MotoE si concluda.

Il lavoro svolto sia in pista che nel quartier generale dell'azienda ha visto una costante innovazione e nuove soluzioni che sono riuscite a portare la MotoE all'incredibile livello in cui si trova ora, con Energica che ha dimostrato una capacità di reagire rapidamente alle sfide e alle diverse richieste tecniche in tempi record.

Lo sforzo congiunto tra tutte le parti è stato la chiave per sviluppare una competizione che ora entrerà in una nuova era costruita su una base che tutte le parti coinvolte possono essere orgogliose di aver costruito insieme.

"Siamo estremamente felici di aver fornito il nostro prezioso contributo per rendere la MotoE il successo che è oggi. Siamo sicuri che la nostra iniziativa e i nostri sforzi abbiano generato un grande interesse a seguire il percorso che abbiamo iniziato una decina di anni fa", ha detto Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company.

"Essendo pionieri della mobilità elettrica su due ruote, abbiamo aperto la strada a un intero nuovo strato di gare motociclistiche sostenibili ed emozionanti e - come abbiamo sempre fatto - ora puntiamo a metterci alla prova con nuove sfide. Ecco perché non vediamo l'ora che arrivi il prossimo grande evento! Vorremmo ringraziare Dorna Sports per la grande opportunità di mostrare la nostra tecnologia e non vediamo l'ora di concludere il nostro viaggio insieme con stile", ha aggiunto.

"Le prime tre stagioni della FIM Enel MotoE World Cup hanno offerto uno spettacolo incredibile nonostante tutte le sfide esterne impreviste che ci sono state lanciate. Non è stato un compito facile da intraprendere e molto nuovo per molti aspetti, ma ce l'abbiamo fatta e questo grazie a uno sforzo congiunto tra tutte le parti coinvolte", ha proseguito Nicolas Goubert, direttore esecutivo della MotoE.

"Fin dall'inizio, Energica ha portato il suo know-how in pista in un modo di cui non potremmo essere più felici, consegnando un pacchetto che ha dimostrato di essere estremamente competitivo, mostrando una velocità massima impressionante (superando i 260 km/h a Barcellona nel 2021), e tempi sul giro che in alcune occasioni erano in linea con altre classi - nonostante la storia molto più breve delle moto elettriche".

"Forse ancora più impressionante delle prestazioni in pista è stata l'affidabilità della moto, dato che nessuno dei 18 piloti ha mai incontrato alcun guasto meccanico durante una delle gare che abbiamo disputato nelle tre stagioni. La loro capacità di rispondere rapidamente ed efficacemente alle nostre richieste e quelle provenienti dai piloti e dai team sono la prova di tutta la competenza e la passione che hanno portato alla serie".

"Tutte le parti sono impegnate a continuare a dare il massimo sforzo nel 2022, per quello che sarà un altro anno spettacolare di gare. Vorrei davvero ringraziare Energica per la qualità dei loro prodotti innovativi e il loro impegno nella MotoE", ha concluso.

Corentin Perolari, Tech 3 E-Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images