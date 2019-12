Smith e De Angelis nella entry list 2020 della MotoE

Smith, che ha terminato la prima stagione della serie elettrica da vice-campione, aveva già espresso la sua intenzione di continuare questa avventura, sottolineando però che sarebbe dipeso anche dagli altri programmi.

Il britannico non aveva nascosto il suo interesse per il posto lasciato libero da Johann Zarco alla KTM in MotoGP, ma alla fine proseguirà a vestire i panni del collaudatore Aprilia, visto che la Casa austriaca ha puntato sul rookie Brad Binder. Dunque, potrà affiancare i suo compiti di test all'impegno in MotoE con la One Energy Racing.

De Angelis, settimo nel 2019, continuerà con Pramac e accanto a lui ci sarà un altro pilota confermato, ovvero Josh Hook.

Un'altra squadra che rimarrà invariata è il Team Aspar, che continuerà a schierare Maria Herrera e Nico Terol, così come Ajo, Marc VDS e SIC58 proseguiranno rispettivamente con Niki Tuuli, Mike Di Meglio e Mattia Casadei.

Confermatissimo anche il campione in carica Matteo Ferrari, che però troverà un nuovo compagno nel box del Gresini Racing, il connazionale Alessandro Zaccone, che prende il posto di Lorenzo Savadori, che invece tornerà in Superbike con Pedercini.

Cambio della guardia in casa LCR, con Xavier Simeon che subentra a Randy De Puniet, andando ad affiancare il confermato Niccolò Canepa, fresco vincitore della 8 Ore di Sepang.

Questa mossa ha conseguenze anche sull'Avintia Racing, dove al posto di Simeon arriva l'ex Moto2 Xavier Cardelus ad affiancare il brasiliano Eric Granado. In casa Dynavolt Intact GP arriva invece Dominique Aegerter, che prende il posto di Jesko Raffin.

Completamente nuova la formazione del Team Tech 3, che porta Lukas Tulovic dalla Moto2 e l'italiano Tommaso Marcon sempre dalla classe di mezzo, ma dal campionato spagnolo. Infine, ci sarà anche il debutto di Jordi Torres, scelto da Pons come sostituto di Sete Gibernau.

MotoE - entry list 2020: