Niki Tuuli operato al polso destro a Barcellona

Niki Tuuli è stato operato al polso destro nella giornata di ieri a Barcellona. Il pilota del Team Ajo in MotoE aveva rimediato una frattura cadendo nel corso del secondo round stagione, sul tracciato di Jerez de la Frontera.

L'incidente è avvenuto dopo una promettente prima sessione di prove libere ed ha posto fine anzitempo al weekend del pilota finlandese.

Ad eseguire l'operazione è stato il dottor Xavier Mir, responsabile del dipartimento di traumatologia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale Universitario Dexeus, insieme alla sua equipe.

L'intervento sul radio distale destro ha comportato l'inserimento di una placca metallica per fissare l'osso. Il pilota è poi rimasto in ospedale in osservazione per 24 ore ed inizierà il percorso di riabilitazione la settimana prossima.