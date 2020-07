MotoE: Zaccone salta la gara di Jerez

Non inizia nel migliore dei modi la stagione 2020 di Alessandro Zaccone: il pilota del team Trentino Gresini salterà la gara di Jerez, appuntamento inaugurale dopo la lunga attesa causata dalla pandemia. Zaccone sarà out per una caduta avvenuta durante la sessione pomeridiana dei test completati ieri. L’italiano ha perso il controllo della moto alla curva 11, riportando una botta al ginocchio sinistro.

Ulteriori esami medici però hanno evidenziato una piccola frattura del femore e questo lo obbliga a restare fermo, dando forfait alla prima gara della stagione della Coppa del Mondo MotoE. Inoltre Zaccone dovrà sottoporsi ad un intervento in modo da recuperare più velocemente e poter tornare in pista in occasione del prossimo appuntamento della stagione.

Molti sono i piloti che hanno accusato problemi di chiusura di sterzo durante la giornata di test, ma a Zaccone è andata peggio, come afferma lo stesso pilota che spiega la dinamica dell’incidente. Il portacolori del team Trentino Gresini afferma di essere dispiaciuto di non poter prendere parte alla gara di Jerez, ma conta di rientrare il prima possibile per poter dare il meglio.

“Purtroppo con la caduta mi sono procurato una piccola frattura del femore e ora ho un pezzettino d’osso nella cartilagine del ginocchio – dichiara Zaccone – Fare pressione potrebbe danneggiare ulteriormente cartilagini e tendini. Purtroppo la caduta è arrivata con una chiusura di sterzo che hanno accusato un po’ tutti, ma io in particolar modo e spiace iniziare così la mia avventura mondiale. Questo fine settimana sarò spettatore e aspettiamo operazione e i nuovi esami la prossima settimana con fiducia”.