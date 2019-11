MotoE, Valencia: Granado conquista l’ultima pole della stagione

A Valencia si conclude non solo il mondiale MotoGP, ma anche la Coppa del Mondo MotoE, che quest’anno ha esordito con la sua prima stagione. L’ultima E-Pole dell’anno ha chiuso l’attività in pista per oggi ed a conquistare la prima casella della griglia è stato Eric Granado. Il pilota del team Avintia Esponsorama Racing ha fermato il cronometro sull’1’40”615, beffando di tre decimi Matteo Ferrari, secondo.

L’italiano, ormai lanciato verso il titolo, scatterà nella gara di domani dalla seconda posizione e potrà già laurearsi campione. Chiude la prima fila Bradley Smith, terzo a quasi sei decimi dalla vetta. Sarà invece Jesko Raffin ad aprire la seconda fila con il quarto tempo nella qualifica odierna, mentre in quinta posizione troviamo Hector Garzo. Xavier Simeon non va oltre la sesta piazza e paga 858 millesimi dal poleman.

Niccolò Canepa è più attardato in questa qualifica ed ottiene il settimo crono, davanti a Sete Gibernau. Lo spagnolo, che questo fine settimana correrà la sua ultima gara della carriera dopo aver annunciato di voler smettere a fine stagione, partirà dall’ottava casella e precede Alex De Angelis, nono. Chiude la top 10 Joshua Hook.

Grande sfortuna per Lucas Mahias, che questo weekend era chiamato a sostituire l’infortunato Niki Tuuli ma è stato dichiarato unfit per un problema fisico causato da una caduta avuta nella seconda sessione di prove libere. Il francese infatti è scivolato rimediando una lesione al quinto dito della mano destra.