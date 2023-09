MotoE | Tripudio tricolore a Misano: Casadei è campione del mondo!

Quale miglior scenario della gara di casa per coronare il sogno di diventare campione del mondo? Lo può raccontare Mattia Casadei, che ha conquistato il titolo della MotoE proprio davanti al suo pubblico. Il pilota del team Pons arrivava a Misano da leader del campionato e ha trionfato in Gara 1, chiudendo i giochi con una gara d’anticipo sul finale di stagione. È stato un sabato…elettrizzante per la categoria interamente elettrica, che vede un tripudio tricolore in vetta al mondo: Mattia Casadei infatti è il primo campione del mondo dell’era Ducati, che debuttava quest’anno in MotoE al posto di Energica.

A giocarsi il titolo fino all’ultimo sono stati il leader di campionato, il connazionale Matteo Ferrari e Jordi Torres, con quest’ultimo che ha perso le speranze già al semaforo: jump start per lui e un doppio Long Lap Penalty che lo condanna a guardare da lontano i diretti rivali. Con la decima posizione finale, lo spagnolo ha visto sfumare il sogno del terzo iride, ma anche Matteo Ferrari ha avuto qualche ostacolo di troppo: in qualifica era stato squalificato al termine della qualifica per la pressione delle gomme più basse rispetto al minimo consentito. Gara in salita per lui, conclusa in sesta posizione che non è bastata per conquistare il suo secondo titolo mondiale.

Titolo e vittoria per Casadei, che in volata ha battuto Hector Garzo per soli 21 millesimi. Lo spagnolo ha provato l’attacco fino alla bandiera a scacchi, salvo poi chiudere in seconda posizione davanti a Nicholas Spinelli, ottimo terzo. Tantissima Italia anche alle spalle dei primi tre, con Kevin Manfredi e Kevin Zannoni in quarta e quinta posizione rispettivamente. Alle spalle il già citato Ferrari, che precede Alessandro Zaccone, settimo. Dodicesimo Alessio Finello, mentre Andrea Mantovani e Andrea Migno sono finiti nella ghiaia.

Il team Pons conclude la sua avventura nel mondiale in grande stile: dopo il titolo di Mattia Casadei è arrivata nell’ultima gara di stagione anche la vittoria di Nicolas Spinelli. Primo successo per l’abruzzese, che ha chiuso in bellezza il 2023 facendo suonare ancora l’Inno de’ Mameli in casa. Podio replicato anche in Gara 2, ma con posizioni invertite, dopo una grande battaglia, Spinelli ha beffato Garzo per 126 millesimi mentre Casadei, fresco di titolo, ha chiuso terzo.

Medaglia di legno per Jordi Torres, che con la quarta posizione in Gara 2 si è aggiudicato definitivamente la seconda posizione in campionato, chiudendo il 2023 da vice-campione del mondo. Lo spagnolo ha approfittato di una penalità ad Andrea Mantovani, che ha dovuto cedere una posizione per essere andato oltre i limiti della pista. Torres ha chiuso così davanti a Matteo Ferrari per un solo punto. Il pilota del team Gresini ha chiuso settimo alle spalle di Mantovani e Kevin Zannoni, sesto. Alessandro Zaccone ha concluso Gara 2 in decima posizione, con Andrea Migno 14° e Alessio Finello 15°. Kevin Manfredi ha chiuso il gruppo in 18esima posizione.