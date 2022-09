MotoE | Trionfo italiano, ma Aegerter è campione del mondo

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è stato teatro dell’ultimo atto della stagione 2022 della Coppa del Mondo MotoE. Tra le curve della Romagna abbiamo scoperto il nuovo campione, e la firma a questa stagione la mette Dominique Aegerter, che si è mostrato solido per tutto l’anno. Lo svizzero, leader anche della classifica mondiale Supersport, è stato impegnato su due fronti ma è riuscito a portare a casa un primo titolo (ed è grande favorito per il secondo nelle derivate di serie).

Aegerter arrivava a Misano con i giochi ancora aperti, perché Eric Granado suo diretto rivale in classifica, era determinato a fermarlo, anche se la bilancia pendeva dalla parte dello svizzero. Il brasiliano getta però subito alle ortiche la possibilità di insidiare il portacolori Dynavolt, scivolando in Gara 1 e facendo così sfumare il sogno iridato. Ad Aegerter basta un secondo posto per chiudere i giochi già il sabato pomeriggio.

A trionfare però è anche l’Italia, che vede salire sul gradino più alto del podio Mattia Casadei. Il pilota del team Pons ha la meglio su Dominque Aegerter, che è secondo e si laurea così campione. Lo svizzero si inserisce tra i due italiani, perché Matteo Ferrari completa il podio con la terza posizione, mentre Jordi Torres, ormai ex campione, conquista la “medaglia di legno” con la quarta piazza.

L’inno italiano suona ancora in Gara 2. Con il campionato ormai matematicamente chiuso, è andata in scena la gara che ha visto trionfare il primo campione della storia della MotoE. Matteo Ferrari si impone infatti nella domenica di Misano, regalando ai tifosi l’emozione del tricolore che sventola sul gradino più alto del podio. Non solo: l’Italia firma una doppietta perché Mattia Casadei, dopo il trionfo del giorno prima, è secondo al traguardo per soli 195 millesimi. A chiudere il podio c’è Eric Granado, terzo ma ormai invano.

Aegerter è così l’ultimo campione dell’era Energica, prima che la MotoE passi a Ducati dal 2023. Si chiude un capitolo e ora c’è già grande attesa per il prossimo, tutto da scrivere.