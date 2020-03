MotoE, Test Jerez: Ferrari comanda l’ultimo giorno

La MotoE conclude l’ultimo dei tre giorni di test che precedono l’inizio della stagione 2020, la seconda nella storia della categoria interamente elettrica. Sulla pista di Jerez de la Frontera piloti e squadre hanno girato per provare novità e sistemi di sicurezza in vista del nuovo anno. Dai rumori per sentire la moto ai sensori per verificare lo stato delle batterie, per passare a sistemi che mettono in sicurezza piloti e marshal in caso di incidenti.

In una giornata ricca di grandi novità, a spuntarla è Matteo Ferrari. Il Campione del mondo in carica chiude al comando l’ultimo giorno di test dopo aver inseguito nel Day 1 e nel Day 2. Il pilota del team Trentino Gresini MotoE scende sotto il muro dell’1’48 fermando il cronometro sull’1’47”494. L’italiano precede di soli 52 millesimi Eric Granado, dominatore delle due giornate precedenti e secondo alla fine dell’ultimo giorno di prove.

La grande sorpresa di giornata è caratterizzata da Dominique Aegerter. Lo svizzero si porta in terza posizione e paga 225 millesimi di ritardo dalla vetta, ma è il migliore degli esordienti e nella terza sessione balza anche al comando. L’alfiere Dynavolt Intact GP migliora giorno dopo giorno e sopravanza anche i più ‘veterani’ della categoria. Alle sue spalle troviamo infatti Bradley Smith, quarto. Il britannico accusa un ritardo già più consistente, quasi quattro decimi da Ferrari.

Alex De Angelis, terzo nella giornata di ieri, oggi non va oltre il quinto tempo, con 450 millesimi di distacco dalla vetta. Il sammarinese precede Xavier Simeon, sesto e primo pilota ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo da Matteo Ferrari. Mike Di Meglio è invece accreditato del settimo crono, davanti a Niki Tuuli. Il finlandese agguanta la top 10 per il secondo giorno consecutivo nonostante i problemi fisici che ancora non gli permettono di essere al 100% della forma fisica. Josh Hook e Jordi Torres sono nono e decimo rispettivamente.

La MotoE dovrebbe tornare in pista per i prossimi test ad aprile, sempre a Jerez de la Frontera. Ma alla luce degli ultimi avvenimenti, è difficile fare previsioni e capire se la categoria elettrica potrà disputare l’ultima sessione di test o meno.

La top 10 del Day 3