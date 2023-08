MotoE | Silverstone: Krummenacher e Casadei trionfano sul bagnato

La pioggia non ha graziato nessuna categoria a Silverstone, anche la MotoE è stata costretta a disputare la sua prima gara al rientro dalla pausa estiva sul bagnato. A trionfare in una Gara 1 decisamente combattuta è Randy Krummenacher, che centra la sua prima vittoria nella categoria interamente elettrica, beffando nel finale Kevin Manfredi, ottimo secondo per soli 142 millesimi.

A salire sull’ultimo gradino del podio è Eric Granado, che prova la fuga nelle prime fasi di gara ma poi è costretto a difendersi e lottare poi in maniera accesa con Hector Garzo, che viene beffato nel finale ed è quarto. Il leader di campionato Jordi Torres è quinto al traguardo e mantiene la leadership approfittando della gara difficile di Matteo Ferrari, scattato davanti ma costretto a scontare un Long Lap per essere caduto sotto bandiera gialla in qualifica.

Il pilota del team Gresini è ottavo alle spalle di Mattia Casadei e Miquel Pons, sesto e settimo rispettivamente. Chiude la top 10 Andrea Mantovani alle spalle di Mika Perez. Così gli altri italiani: Kevin Zannoni è 13°, Alessio Finello 14°. Ritirati Luca Salvadori, Nicholas Spinelli e Alessandro Zaccone.

In Gara 2 è ancora una volta il meteo a fare da protagonista: ma ad approfittare delle condizioni insidiose è Mattia Casadei, che trionfa per la prima volta in stagione aggiudicandosi Gara 2. Sabato pomeriggio in fuga per l’italiano, che riesce a tagliare il traguardo con oltre un secondo di margine sul primo degli inseguitori. Eric Granado passa sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione e centra il doppio podio nel weekend.

In terza posizione c’è Nicholas Spinelli, che si riscatta dopo lo zero di Gara 1 e nella seconda manche sale sul podio beffando Jordi Torres per pochi decimi. Il leader della classifica è quarto e ancora una volta chiude davanti al diretto rivale in campionato Matteo Ferrari. Il portacolori Gresini è settimo e perde qualche punto nella generale, dove ora si trova a 15 lunghezze dall’avversario.

Ferrari incappa nella seconda penalità del weekend per aver causato una caduta multipla nelle prime fasi di gara. L’italiano riparte e rimonta, ma un nuovo Long Lap lo relega in settima posizione. A causa dell’incidente, si ritirano Rany Krummenacher e Kevin Zannoni.

Tra Torres e Ferrari si piazzano Hector Garzo e Andrea Mantovani, quinto e sesto rispettivamente. Ottavo Hikari Okubo, che resta davanti a un Kevin Manfredi in rimonta. Il portacolori Ongetta SIC58 Squadracorse chiude Gara 2 in nona posizione dopo essere stato coinvolto nell’incidente con Matteo Ferrari, mentre chiude la top 10 Mika Perez. Così gli altri italiani: Luca Salvadori è 11° davanti ad Alessio Finelli, 12°. Ritirati il già citato Zannoni e Alessandro Zaccone.