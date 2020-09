MotoE, Misano: Ferrari in pole su Casadei

La MotoE è tornata in pista sul circuito di Misano per il terzo appuntamento della stagione, che vede tornare davanti a tutti Matteo Ferrari. Il campione del mondo in carica è autore di un grande giro e conquista la pole position al Marco Simoncelli World Circuit. Ferrari non potrà però scattare dalla prima casella della griglia di partenza perché dovrà scontare la penalità per aver causato l’incidente a Jerez a luglio.

Il pilota del team Trentino Gresini perde tre posizioni e la prima posizione va così a Mattia Casadei, che ottiene la prima partenza al palo della stagione. L’italiano completa un buon giro irraggiungibile dagli altri piloti. Inizialmente viene beffato da Eric Granado, a cui però viene tolto il tempo per aver oltrepassato i limiti della pista.

Considerando i tempi, a chiudere la prima fila troviamo Xavier Simeon, terzo. Il belga partirà però dalla seconda posizione usufruendo della penalità di Ferrari, che scala fino alla quarta casella. Alle spalle di Simeon troviamo Lucas Tulovic, mentre non riesce ad approfittare delle difficoltà di Ferrari Dominique Aegerter. L’attuale leader del mondiale non va oltre la quinta posizione, a 626 millesimi dalla vetta e precede un Niccolò Canepa in difficoltà e solo sesto.

In settima posizione troviamo Jordi Torres, che ha deciso di dedicarsi interamente alla MotoE abbandonando il mondiale Superbike. Lo spagnolo precede il nostro Tommaso Marcon, ottavo a poco meno di sette decimi dal tempo della pole position. Chiudono la top 10 Mike Di Meglio ed Alessandro Zaccone, nono e decimo rispettivamente.

Grandi difficoltà per Alex De Angelis: sulla pista di casa, il sammarinese accusa diversi problemi e completa un giro con estrema fatica. Il pilota OCTO Pramac MotoE è solamente 15esimo e per lui si preannuncia una gara in salita.