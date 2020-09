MotoE, Misano 2: Ferrari si prende Gara 2, Aegerter falciato

Per Matteo Ferrari è passata subito la delusione per la vittoria sfumata di ieri. Il successo svanito all’ultimo giro, quando è stato beffato da Dominique Aegerter, e la penalità rimediata per essere passato sul verde, venendo così retrocesso in terza piazza, sono stati riscattati con la prestazione maiuscola di oggi.

C’è da dire che nella Gara 2 condotta in solitaria una buona parte del merito sia da attribuire a Tommaso Marcon.

Il pilota italiano, infatti, all’inizio del secondo giro ha commesso un grave errore di valutazione nel tentativo di difendersi da Casadei ed ha completamente sbagliato il punto di staccata finendo con il colpire l’incolpevole Aegerter.

L’episodio ha messo fuori dai giochi quello che sino a ieri era il leader del campionato ad aperto le strade del successo a Ferrari, autore di una prestazione maiuscola ed in solitaria che gli ha consentito di tagliare il traguardo con poco meno di 1 secondo di vantaggio su un grande Casadei.

Il pilota del team SIC58 ha dovuto faticare più del dovuto per tenere a bada un Torres scatenato ed è stato perfetto per tutti e 7 i giri di gara. Soltanto al penultimo passaggio lo spagnolo è riuscito a mettere la sua moto davanti a quella di Casadei, ma l’italiano si è subito ripreso la posizione potendo festeggiare dal secondo gradino del podio.

Quarto, in solitaria, è giunto Nicolò Canepa, mentre decisamente più accesa è stata la lotta per i restanti posti della classifica che ha visto Zaccone chiudere in quinta posizione davanti a Mike Di Meglio.

Il francese ha dovuto chiedere il massimo alla sua moto per riuscire a precedere, per soli 51 millesimi, Eric Granado, mentre nel finale il crollo di Medina ha consentito ad Alex de Angelis di salire in ottava piazza.