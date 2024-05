MotoE | Le Mans: doppietta Spinelli, tanta Italia sul podio

Le Mans parla italiano: sullo storico tracciato Bugatti, Nicholas Spinelli firma la doppietta imponendosi sia in Gara 1 che in Gara 2 e guida un folto gruppo di piloti tricolore, monopolizzando anche le prime posizioni della classifica generale. Con la vittoria sia in Gara 1 che in Gara 2, il pilota Tech 3 si avvicina alla leadership, ancora saldamente nelle mani di Mattia Casadei, autore del podio in entrambe le manche. Secondo in Gara 1 e terzo in Gara 2, l’alfiere LCR lascia la Francia da leader del campionato, anche se il suo distacco si è ridotto a 2 punti dal connazionale dominatore di Le Mans.

Spinelli vanta ora tre vittorie nelle quattro gare disputate e solo lo zero in Gara 2 a Portimao lo porta a essere inseguitore. Grande prestazione di Kevin Zannoni nella prima manche, che rimonta dalla decima piazza per andare a prendere la seconda posizione davanti a Mattia Casadei. Il pilota Aspar riesce anche ad approfittare delle cadute dei piloti davanti a sé, con il connazionale e leader di campionato a completare la tripletta italiana.

Ancora l’Inno de’ Mameli nel pomeriggio “elettrico”, con Spinelli a farla da padrona. Il pilota del team Tech 3 domina passando sotto la bandiera a scacchi con ben oltre un secondo di vantaggio su Casadei, secondo in Gara 2. Il leader di campionato combatte duramente con Oscar Gutierrez, che alla linea del traguardo si deve accontentare della terza posizione.

La MotoE ora vola a Barcellona, dove si terrà il terzo round. Casadei ci arriva da leader con 2 lunghezze su Spinelli, mentre la top 3 è completata da Kevin Zannoni, distante 30 punti dalla vetta. Così gli altri italiani in campionato: Andrea Mantovani è 7° davanti a Matteo Ferrari, 8°. Kevin Manfredi, 11°, guida il folto gruppo tricolore, con Massimo Roccoli e Alessio Finello a pari punti e in 12esima e 13esima posizione rispettivamente. Alessandro Zaccone è 14° e Armando Pontone è 17°.